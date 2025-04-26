В Уфе фонтаны дали старт летнему сезону

Сегодня в Уфе дали старт сезону фонтанов, превратив город в одну большую сцену. Запуск приурочили к фестивалю «Мелодии весны».

В этом году торжественный запуск сезона фонтанов стартовал на площади Салавата Юлаева. Лепестки «Курая» символично распустились под мелодии одноименного инструмента — для гостей сыграл ансамбль кураистов музыкальных школ Уфы.

На фестиваль «Мелодии весны» приехали и участники региональной программы «Башкирское долголетие». Мероприятие в преддверии юбилея Победы посетили и ветераны. Ежечасно фонтаны запускались на разных площадках города.

На глазах ожила и одна из самых красивых башкирских легенд. У фонтана «Семь девушек» прошла программа «У героев женское лицо» — она напоминает о том, что на защиту Родины встала и прекрасная половина. Культурная эстафета коснулась «Весенней песни» у кинотеатра «Искра» и «Часов» на площади Ленина. Последней точкой в маршруте стал парк «Кашкадан».