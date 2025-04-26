Боксёры из Башкирии одержали победу на домашнем шоу IBA.PRO 3

В Уфе прошло боксёрское шоу «IBA.PRO 3». Новый Дворец борьбы впервые принял мероприятие такого масштаба. В рамках вечера состоялось семь боёв, из которых четыре — с участием спортсменов из Башкортостана. Республику представили Данис Габдрафиков, Бекхан Исраилов, Артур Субхангулов и Азалия Аминева. Все поединки завершились победой наших боксёров.

Эта победа Бекхана Исраилова — особенная. Для уроженца Белорецка это лишь второй бой в профессиональной лиге IBA. Соперник серьёзный: двукратный призёр чемпионата мира из Азербайджана Мухаммад Абдуллаев, не знающий поражений. По итогам шести раундов рефери поднял руку башкирского спортсмена.

Такой бой хороший был, особенно 5-6 раунд. Чувствуется, что темп чуть-чуть высокий взял в начале. И под конец чуть-чуть у меня начало массой толкать, чуть-чуть сдавливать темп. Но получилось до конца провести поединок, продышаться, и чтобы для дальнейших стартов опыт хороший. Бекхан Исраилов, участник боксёрского шоу IBA.PRO 3

А вот для уфимца Артура Субханкулова этот бой — далеко не первый. Новый вызов — встреча с австралийцем албанского происхождения Ибрагимом Балла. Из 19 поединков он потерпел поражение лишь дважды. Третье ему нанёс именно башкирский спортсмен.

Не описать тех эмоций, которые я сейчас испытываю. Два месяца своей жизни я посвятил подготовке к сегодняшнему дню, чтобы сегодня одержать победу. Одержать победу мне удалось. Бой был очень сложный, соперник опытный, прилетел из Австралии. Он 10-й номер мирового рейтинга IBF. Сейчас, выиграв его, я попадаю в мировые рейтинги, что продвигает меня в моей профессиональной карьере еще дальше. И я этому, безусловно, очень сильно рад. Артур Субханкулов, обладатель пояса IBA Intercontinental и Wba Oceania в лёгком весе

Победой завершился и бой Даниса Габдрафикова из Белебея. По решению судей он оказался сильнее Александра Хохлова и завоевал серебряный пояс чемпиона России — первый в карьере.

Ну, слушайте, это мой первый пояс в копилке. Конечно, я рад. Все бойцы — Артур Субханкулов, Бекхан Исраилов — мы все с одного клуба, мы тренируемся в одном зале. Мы ездим вместе по сборам. Это моя семья. Я буду болеть за них от всей души. Данис Габдрафиков, серебряный чемпион России по боксу

Напряжение было на пределе. Все бои проходили до последнего раунда. За исключением встречи Павла Сосулина с аргентинцем Лукасом Брайаном Бастидой. Поединок за пояс WBA Gold завершился техническим нокаутом от россиянина.

Ну конечно, мы готовились к этому. Латиноамериканские боксеры, они очень стойкие, жесткие. На протяжении 9 раундов он мне тоже наносил удары довольно-таки плотные. Все раунды были тяжелые. Тут моргнешь — и можно пропустить всё. Поэтому надо было не моргать. Павел Сосулин, чемпион Wba Gold, чемпион IBA Pro Intercontinental в первом полусреднем весе

Бой Павла Сосулина стал главным на турнире. Шоу IBA PRO 3 носит международный характер и проводится в разных городах страны. Уфа регулярно принимает соревнования по боксу, но во Дворце борьбы мероприятие такого масштаба прошло впервые.

Сейчас этот зал универсальный. Мы понимаем, что сюда и людям приехать удобно, это в центре города, и условия все, и техническое оснащение. Тут, я считаю, с осени площадка эта станет площадкой для очень многих разных видов соревнований очень высокого уровня. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В единственном женском поединке вечера встретились Азалия Аминева и спортсменка из Демократической Республики Конго Бригитта Мбаби.

Скажу честно, да, мне мой бой не понравился от слова совсем. Не получалось почему-то, не шла как будто бы серийность. Соперница, она серийная, мы хотели перебивать ее атаки. Но почему-то вот получилось, что заряжалась только на один удар. Пропускала, летела вперед, вот это вот мои ошибки, над которыми в дальнейшем нужно работать, конечно же. Азалия Аминева, участница боксёрского шоу IBA.PRO 3