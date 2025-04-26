Боксёры из Башкирии одержали победу на домашнем шоу IBA.PRO 3

В Уфе прошло боксёрское шоу «IBA.PRO 3». Новый Дворец борьбы впервые принял мероприятие такого масштаба. В рамках вечера состоялось семь боёв, из которых четыре — с участием спортсменов из Башкортостана. Республику представили Данис Габдрафиков, Бекхан Исраилов, Артур Субхангулов и Азалия Аминева. Все поединки завершились победой наших боксёров.
Эта победа Бекхана Исраилова — особенная. Для уроженца Белорецка это лишь второй бой в профессиональной лиге IBA. Соперник серьёзный: двукратный призёр чемпионата мира из Азербайджана Мухаммад Абдуллаев, не знающий поражений. По итогам шести раундов рефери поднял руку башкирского спортсмена.
Такой бой хороший был, особенно 5-6 раунд. Чувствуется, что темп чуть-чуть высокий взял в начале. И под конец чуть-чуть у меня начало массой толкать, чуть-чуть сдавливать темп. Но получилось до конца провести поединок, продышаться, и чтобы для дальнейших стартов опыт хороший.Бекхан Исраилов, участник боксёрского шоу IBA.PRO 3
А вот для уфимца Артура Субханкулова этот бой — далеко не первый. Новый вызов — встреча с австралийцем албанского происхождения Ибрагимом Балла. Из 19 поединков он потерпел поражение лишь дважды. Третье ему нанёс именно башкирский спортсмен.
Не описать тех эмоций, которые я сейчас испытываю. Два месяца своей жизни я посвятил подготовке к сегодняшнему дню, чтобы сегодня одержать победу. Одержать победу мне удалось. Бой был очень сложный, соперник опытный, прилетел из Австралии. Он 10-й номер мирового рейтинга IBF. Сейчас, выиграв его, я попадаю в мировые рейтинги, что продвигает меня в моей профессиональной карьере еще дальше. И я этому, безусловно, очень сильно рад.Артур Субханкулов, обладатель пояса IBA Intercontinental и Wba Oceania в лёгком весе
Победой завершился и бой Даниса Габдрафикова из Белебея. По решению судей он оказался сильнее Александра Хохлова и завоевал серебряный пояс чемпиона России — первый в карьере.
Ну, слушайте, это мой первый пояс в копилке. Конечно, я рад. Все бойцы — Артур Субханкулов, Бекхан Исраилов — мы все с одного клуба, мы тренируемся в одном зале. Мы ездим вместе по сборам. Это моя семья. Я буду болеть за них от всей души.Данис Габдрафиков, серебряный чемпион России по боксу
Напряжение было на пределе. Все бои проходили до последнего раунда. За исключением встречи Павла Сосулина с аргентинцем Лукасом Брайаном Бастидой. Поединок за пояс WBA Gold завершился техническим нокаутом от россиянина.
Ну конечно, мы готовились к этому. Латиноамериканские боксеры, они очень стойкие, жесткие. На протяжении 9 раундов он мне тоже наносил удары довольно-таки плотные. Все раунды были тяжелые. Тут моргнешь — и можно пропустить всё. Поэтому надо было не моргать.Павел Сосулин, чемпион Wba Gold, чемпион IBA Pro Intercontinental в первом полусреднем весе
Бой Павла Сосулина стал главным на турнире. Шоу IBA PRO 3 носит международный характер и проводится в разных городах страны. Уфа регулярно принимает соревнования по боксу, но во Дворце борьбы мероприятие такого масштаба прошло впервые.
Сейчас этот зал универсальный. Мы понимаем, что сюда и людям приехать удобно, это в центре города, и условия все, и техническое оснащение. Тут, я считаю, с осени площадка эта станет площадкой для очень многих разных видов соревнований очень высокого уровня.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
В единственном женском поединке вечера встретились Азалия Аминева и спортсменка из Демократической Республики Конго Бригитта Мбаби.
Скажу честно, да, мне мой бой не понравился от слова совсем. Не получалось почему-то, не шла как будто бы серийность. Соперница, она серийная, мы хотели перебивать ее атаки. Но почему-то вот получилось, что заряжалась только на один удар. Пропускала, летела вперед, вот это вот мои ошибки, над которыми в дальнейшем нужно работать, конечно же.Азалия Аминева, участница боксёрского шоу IBA.PRO 3
Соперница навязывала борьбу на протяжении всех шести раундов. Все предыдущие бои она завершала нокаутом. Но против Азалии Аминевой такой прием не удался. Победа судейским решением ознаменовала тотальный успех башкирских спортсменов на ринге IBA.PRO 3.