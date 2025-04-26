Госоркестр Башкортостана вновь выступил в Москве с Денисом Мацуевым

23 апреля президент России Владимир Путин вручил легендарному пианисту орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а уже вечером в Большом зале Московской консерватории Мацуев в сопровождении главного творческого коллектива академической музыки республики под управлением Дмитрия Крюкова исполнил Второй концерт Рахманинова.

Также на вечере звучала «Шехерезада» Римского-Корсакова. На «бис» прославленный музыкант сыграл «Вокализ» Рахманинова и «Музыкальный момент» Шуберта. Концерт завершился под овации исполнением произведений Дмитрия Крюкова — «Земля батыров» и «Алга, Башкортостан!».