Виктор Козлов опроверг слухи о конфликте с Джошуа Ливо

Перед вылетом в Ярославль на первые матчи полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина против «Локомотива» уфимский «Салават Юлаев» провел открытую для прессы тренировку. В занятии приняли участие все игроки, за исключением нападающего Шелдона Ремпала, который готовится к матчам по индивидуальной программе.
Форварды Джошуа Ливо, Нэйтан Тодд и защитник Ярослав Цулыгин вышли на лёд в жёлтых джерси запасных. Пропустивший седьмой матч серии со «Спартаком» Сергей Варлов занимался без ограничений. В интервью Виктор Козлов опроверг появившиеся в прессе слухи о конфликте с нападающим Джошуа Ливо.