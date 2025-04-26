Виктор Козлов опроверг слухи о конфликте с Джошуа Ливо

До меня доходят слухи, как будто у нас с Ливо какой-то конфликт. Сразу хочу вам сказать, что никакого конфликта нет. У Джоша повреждение, которое не позволяет ему играть. С этим повреждением ни укол, ни что не поможет. Это я принимаю решение, когда ему быть в составе, но сейчас он не готов.

Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»