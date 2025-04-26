Виктор Козлов опроверг слухи о конфликте с Джошуа Ливо

Перед вылетом в Ярославль на первые матчи полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина против «Локомотива» уфимский «Салават Юлаев» провел открытую для прессы тренировку. В занятии приняли участие все игроки, за исключением нападающего Шелдона Ремпала, который готовится к матчам по индивидуальной программе.

Форварды Джошуа Ливо, Нэйтан Тодд и защитник Ярослав Цулыгин вышли на лёд в жёлтых джерси запасных. Пропустивший седьмой матч серии со «Спартаком» Сергей Варлов занимался без ограничений. В интервью Виктор Козлов опроверг появившиеся в прессе слухи о конфликте с нападающим Джошуа Ливо.

До меня доходят слухи, как будто у нас с Ливо какой-то конфликт. Сразу хочу вам сказать, что никакого конфликта нет. У Джоша повреждение, которое не позволяет ему играть. С этим повреждением ни укол, ни что не поможет. Это я принимаю решение, когда ему быть в составе, но сейчас он не готов.

Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»
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