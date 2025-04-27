В Уфе загорелась историческая усадьба Бессарабова

В Уфе накануне вечером произошел пожар в двухэтажном нежилом бревенчатом доме, который находится на пересечении улиц Аксакова и Коммунистическая. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, здание является объектом культурного наследия «Усадьба Бессарабова Василия Поликарповича».

По предварительным данным, огонь охватил крышу и первый этаж здания. Пожарным удалось локализовать возгорание. В тушении участвовали 8 единиц техники и 32 специалиста.

К счастью, пострадавших нет. Дознаватели МЧС России разбираются в причине произошедшего.