В Уфе благоустроят дендропарк Георгия Рутто

В Уфе планируют благоустроить дендропарк имени лесовода Георгия Рутто. Об этом в своих соцсетях рассказал Ратмир Мавлиев.

Фото №1 - В Уфе благоустроят дендропарк Георгия Рутто

Как сообщили в пресс-службе администрации города, дендропарк, который был основан 75 лет назад, занимает почти 7 га. Из них 1 га отведен под дубраву, а остальная площадь заполнена лиственницами, соснами, березами, липами и кленами. В 2018 году здесь было высажено около 400 саженцев сосны.

По словам Мавлиева, недавно в дендропарке прошел масштабный субботник, в ходе которого был собран и вывезен мусор.

В настоящее время идет активная подготовительная работа. Завершаются юридические процедуры по передаче территории в муниципальную собственность.

Задача на этот год – полностью очистить лесопарк от мусора и разработать детальную концепцию благоустройства, которая будет согласована с жителями. Важно, чтобы проект был максимально экологичным, сохранял существующие дорожки, которые так любят горожане, и в то же время предлагал новые возможности для отдыха.

Ратмир Мавлиев, глава Администрации ГО г.Уфы

Фото: Ратмир Мавлиев, Vk

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