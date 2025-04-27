В Уфе благоустроят дендропарк Георгия Рутто

В Уфе планируют благоустроить дендропарк имени лесовода Георгия Рутто. Об этом в своих соцсетях рассказал Ратмир Мавлиев.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, дендропарк, который был основан 75 лет назад, занимает почти 7 га. Из них 1 га отведен под дубраву, а остальная площадь заполнена лиственницами, соснами, березами, липами и кленами. В 2018 году здесь было высажено около 400 саженцев сосны.
По словам Мавлиева, недавно в дендропарке прошел масштабный субботник, в ходе которого был собран и вывезен мусор.
В настоящее время идет активная подготовительная работа. Завершаются юридические процедуры по передаче территории в муниципальную собственность.
Фото: Ратмир Мавлиев, Vk