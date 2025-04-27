В Уфе благоустроят дендропарк Георгия Рутто

Задача на этот год – полностью очистить лесопарк от мусора и разработать детальную концепцию благоустройства, которая будет согласована с жителями. Важно, чтобы проект был максимально экологичным, сохранял существующие дорожки, которые так любят горожане, и в то же время предлагал новые возможности для отдыха.

Ратмир Мавлиев, глава Администрации ГО г.Уфы