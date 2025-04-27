В Башкирии нетрезвый мотоциклист пытался скрыться от полиции

В Сибае был задержан мотоциклист, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в своих соцсетях сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.

Накануне сотрудники ГАИ заметили мужчину на дороге общего пользования за рулем мотоцикла «Рэйсер». Предположительно, он находился в нетрезвом состоянии. Водитель, не подчинялся сигналам об остановке и попытался скрыться, но был вскоре задержан.

При проверке выяснилось, что у мотоциклиста не было необходимых документов для управления транспортом, и водительского удостоверения он не получал. Инспекторы также заметили резкий запах алкоголя. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование. Алкотестер показал уровень алкоголя в 1,039 мг/л в выдыхаемом воздухе.

На 36-летнего мужчину был составлен административный протокол. Его мотоцикл поместили на специальную стоянку.

В Госавтоинспекции республики напомнили, что о нарушителях правил дорожного движения можно сообщить по телефону горячей линии МВД по РБ: 8-347-279-32-92 или в чат-боте в телеграме.