Скончался народный артист Башкортостана Фидан Гафаров

У каждого человека есть что-то свое, родное и близкое в творчестве. Для меня это всегда была песня «Ҡышҡы романс» в исполнении Фидана Гафарова. Помню, в детстве, когда утром по нашему радио звучали песни и пел Фидан Гафаров, мама всегда просила сделать погромче. Фидан Сафич всегда был в нашей жизни. Сегодня для меня лично и для всей республики огромная потеря. Фидан Сафич ушел. Великий человек – народный артист России, Башкортостана и Татарстана… Светлая память. Мәңге хәтерҙә һаҡланыр…

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан