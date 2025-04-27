МЧС предупредило жителей Башкирии о резком ухудшении погоды

В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. С 27 по 30 апреля прогнозируется облачная погода с дождями и мокрым снегом. Ветер местами с порывами 17-22 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах от 0 до +5°С, а в юго-восточных районах — до +10°С. На дорогах ночью и утром местами возможен туман видимостью 500 м и менее.