В Башкирии создадут экосистему творческого бизнеса с фондом в 50 млн рублей

В Башкортостане начали создавать экосистему творческого бизнеса. Важные шаги в этом направлении — в республике на неделе Указом главы создали совет по развитию креативных индустрий. Определены векторы поддержки предпринимателей. На начальном этапе создадут фонд с капитализацией 50 млн рублей. При этом представители сферы смогут рассчитывать и на другие меры поддержки на всех уровнях власти.

Архитектура, дизайн, мода, музыка, кино, реклама — вот только часть того, что относят к креативной индустрии. В этой сфере по созданию уникального продукта не принято устанавливать рамки. И поэтому государство пошло другим путем — ввело стандарты развития. Их главная цель — выработать эффективные инструменты поддержки представителям отрасли.

Наш президент Владимир Владимирович Путин в своем 309-м указе поставил конкретную задачу: к 2030 году доля креативных индустрий в экономике страны должна вырасти до 6%. Если вы у меня сейчас спросите, какая доля у нас в республике, я вам точно не скажу. Ну, она колеблется между 2 и 2,5%. Методики еще формируются. Мы понимаем, что рост нам надо обеспечить к 2020 году в три раза. Это амбициозная задача. Я хочу сказать, что мы настроены стать одними из лидеров в этой работе. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сегодня креативные индустрии перестают быть только сферой культуры и искусства, становясь мощным драйвером экономического роста. Наряду с промышленными предприятиями или IT-компаниями. Недаром курировать отрасль будет Министерство экономического развития региона.

В республике создадут специальный фонд, начальная капитализация которого — 50 млн рублей. Раз в неделю в правительстве, а затем и в муниципалитетах будут проводить «Часы креативных пространств» по типу «инвестчасов». По поручению главы республики организуют тематические форумы и образовательные площадки.

Только в такой связке возможен успех. Уже сейчас экспертное сообщество приступает к созданию креативно-туристических кластеров в республике. Первый из которых — на территории Бирска.

Объединяющей платформой для креативных профессионалов может стать специально созданный клуб продюсеров. Его задача — помогать участникам продвигать свои продукты на рынке.

Для развития творческих проектов важно наличие инфраструктуры, в том числе и специальных пространств. В регионе уже реализуют ряд проектов, таких как Дом башкирской яшмы и Евразийский музей кочевых цивилизаций. Но и есть и существующие площадки.

Непосредственно работать с представителями креативной сферы будет специально созданная для этого дирекция, которую возглавит Мария Орешникова. Идейный вдохновитель стерлитамакского фестиваля «Купец 2.0».

Именно на этой площадке пройдет следующее заседание Совета по развитию креативных индустрий, где власти должны представить более предметные меры поддержки креативных людей.