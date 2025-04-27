Как жители Башкортостана борются с аллергией на цветение

Весна — время цветения не только зеленых насаждений, но и поллиноза. Сезонного заболевания, причина которого — реакция на пыльцу растений. Число людей, страдающих аллергией, с каждым годом растет. По словам экспертов, неприятные симптомы могут возникнуть в любом возрасте. По распространенности аллергия занимает третье место в мире после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Несколько лет подряд Оксана, примерно в это время года, узнает о самочувствии сына только онлайн. В период цветения растений ребенок улетает в Адлер. В острой фазе аллергия проявляет себя через сильные насморк и слезоточивость. И если реакция сначала была только на пыльцу березы, то теперь еще она появилась на злаковые и на жухлую листву.

Аллергия может появиться и в более позднем возрасте, причем — внезапно. Дочери Татьяны Багмаевой 9 лет, в этом году они впервые столкнулись с неприятными симптомами. Пришлось закупиться лекарствами — легче ребенку не становилось.

А вот Светлана столкнулась с аллергией после переезда из северных частей страны в Уфу. Зуд, резь в глазах, чихание приходят к ней вместе с хорошей погодой, в период активного цветения березы — одного из главных аллергенов.

Кому-то достаточно приёма антигистаминных препаратов, использования капель для глаз и носа. Некоторым приходится прибегать к АСИТ-терапии. Такое лечение заключается во введении в организм аллергена с постепенным увеличением дозы.

Облегчить время расцвета сезонной аллергии можно и с помощью правильного питания. Орехи, цитрусы в этот период лучше исключить.

Хоть и есть понятие сезонной аллергии, этот сезон немаленький. Начинается весной и может растянуться вплоть до осени. Предрасположенность к этому заболеванию может быть и генетическая. В целом же иммунная система может среагировать на любой раздражитель.