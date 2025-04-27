В Уфе 1000 парковочных мест станут платными

Центр Уфы станет платным. В башкирской столице за стоянку на некоторых улицах придется заплатить. Власти организуют платные парковочные пространства уже летом. По началу рублем обложат порядка 1000 мест, на следующем этапе их количество утроят.

Оставить машину возле торгового центра стоило 250 рублей за первый час. «Искал парковку» — причина опоздания, к которой часто относятся с пониманием. Ведь кто сам не попадал в такую ситуацию в центре?

Введение платных парковок начнут как раз с центра города. Тестирование системы начнут уже в мае. Зоны появятся на определенных участках девяти улиц: Достоевского, Ленина, Кирова, Карла Маркса, Коммунистической, Пушкина, Чернышевского, Цюрупы, Ленина и Октябрьской Революции.

Стоимость платной парковки составит 40 рублей в час. Это средний ценник среди городов-миллионников, где уже действует подобная мера. Бесплатно оставить автомобиль можно будет лишь не больше чем на 20 минут, но ряд категорий граждан будут вовсе освобождены от оплаты.

Это сотрудники экстренных служб, ветераны Великой Отечественной войны и их сопровождающие, ветераны боевых действий, инвалиды, многодетные родители или опекуны. Сэкономить на парковке смогут и обладатели электрокаров. Также бесплатной стоянка будет по выходным и праздничным дням и в период с 9 вечера до 7 утра по будням.