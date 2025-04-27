Башкирия готовится к 80-летию Победы

Меньше двух недель осталось до одного из главных праздников — Дня Победы. В этом году дата особенная — 80-летие. Спустя три года ограничений в Башкортостане вновь в очном формате пройдет Всероссийская акция «Бессмертный полк». В шествии примут участие порядка полумиллиона жителей. В регионе проходит множество мероприятий, благодаря которым каждый может прикоснуться к истории и почтить память героев Великой Отечественной войны.

Хоть и приходится опираться на трость, но 99-летний Геннадий Филинов старается держать спину по-военному прямо. Для него состоялось знаковое событие — персональный парад, где он занял самое почетное место зрителя. Еще и автомобильный символ победного мая 45-го рядом — машина «Победа».

Маршем, чеканя шаг, прошли военнослужащие войск Росгвардии, неся флаги России, Башкортостана и знамя Победы. Всего — больше двух сотен участников: «шаймуратовцы», юнармейцы и кадеты. Для многих это был первый опыт. Артисты исполнили композиции военных лет, а когда зазвучала знаменитая «Катюша», Геннадий Филинов с улыбкой подпевал, ведь эти строки для него несут глубоко личный смысл.

Еще один парад прошел у дома 97-летнего Салимяугара Валиуллина. Уроженца Дюртюлинского района призвали в ряды Красной Армии в 1944-м. Служил сержантом на Дальневосточном фронте, участвовал в Советско-Японской войне. По окончании отучился в академии сельского хозяйства и до пенсии работал главврачом в Илишевском районе.

Главное шествие, конечно, ждет ветеранов в День Победы. В башкирской столице в нем примут участие более 30 расчётов Уфимского территориального гарнизона, отряды республиканских органов федеральной исполнительной власти, ветераны боевых действий, участники спецоперации, кадеты, курсанты и юнармейцы. Репетиции идут полным ходом.

Участвуем в параде каждый год, это уже для нас традиция. Готовиться начали давно, очень ждем этот праздник. 80 лет Победы, поэтому этот год особенно важный, потому что победа досталась тяжело нашим предкам. Уже проходят последние репетиции. Анвар Файзуллин, участник парада

Традиционная подготовка проходит с каждым годом всё лучше и лучше, количество желающих участвовать в параде с каждым годом увеличивается. На данный момент более 30 коробок (более двух тысяч человек). Сегодня прибыл личный батальон СВО Салавата Юлаева. Также скоро должны приехать представители полка Башкортостана. С 4 по 7 мая будут проходить генеральные репетиции с военной техникой. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Для участия в Параде Победы военнослужащих из мотострелкового полка «Башкортостан» отбирали со всех подразделений. Всё свободное время в отпуске они посветят тренировкам и репетициям.

Спустя три года в республике возобновят акцию «Бессмертный полк». Ограничения вводили для безопасности и заменяли шествие на другие форматы, которые сохранятся и в этом году. Как отмечает руководитель регионального штаба «Бессмертного полка», было особенно много просьб о проведении мероприятия в очном формате от жителей и организаций. Планируется порядка 480 тысяч участников, треть из них — в Уфе.

В преддверии юбилея ежедневно проходят ряд мероприятий, посвященных заслугам красноармейцев и памяти павшим бойцам. На 800 площадках Башкортостана прошла Международная историческая акция «Диктант Победы», участие в которой приняли более 20 тысяч человек. К юбилею приурочили прошедший в столице фестиваль «Мелодии весны». Ежечасно в разных точках Уфы открывались фонтаны.

Праздничное настроение охватило уфимцев и гостей города на Советской площади, где символично организовали программу «Вечная слава Героям», посвящённую подвигу легендарной 112-й Башкавдивизии и её командиру Минигали Шаймуратову. Участники ансамблей и творческих объединений представили номера на военную тематику: песни, танцы, а главное, станцевали Вальс победы.