Башкирия готовится к 80-летию Победы

Меньше двух недель осталось до одного из главных праздников — Дня Победы. В этом году дата особенная — 80-летие. Спустя три года ограничений в Башкортостане вновь в очном формате пройдет Всероссийская акция «Бессмертный полк». В шествии примут участие порядка полумиллиона жителей. В регионе проходит множество мероприятий, благодаря которым каждый может прикоснуться к истории и почтить память героев Великой Отечественной войны.
Хоть и приходится опираться на трость, но 99-летний Геннадий Филинов старается держать спину по-военному прямо. Для него состоялось знаковое событие — персональный парад, где он занял самое почетное место зрителя. Еще и автомобильный символ победного мая 45-го рядом — машина «Победа».
Маршем, чеканя шаг, прошли военнослужащие войск Росгвардии, неся флаги России, Башкортостана и знамя Победы. Всего — больше двух сотен участников: «шаймуратовцы», юнармейцы и кадеты. Для многих это был первый опыт. Артисты исполнили композиции военных лет, а когда зазвучала знаменитая «Катюша», Геннадий Филинов с улыбкой подпевал, ведь эти строки для него несут глубоко личный смысл.
Еще один парад прошел у дома 97-летнего Салимяугара Валиуллина. Уроженца Дюртюлинского района призвали в ряды Красной Армии в 1944-м. Служил сержантом на Дальневосточном фронте, участвовал в Советско-Японской войне. По окончании отучился в академии сельского хозяйства и до пенсии работал главврачом в Илишевском районе.
Главное шествие, конечно, ждет ветеранов в День Победы. В башкирской столице в нем примут участие более 30 расчётов Уфимского территориального гарнизона, отряды республиканских органов федеральной исполнительной власти, ветераны боевых действий, участники спецоперации, кадеты, курсанты и юнармейцы. Репетиции идут полным ходом.
Для участия в Параде Победы военнослужащих из мотострелкового полка «Башкортостан» отбирали со всех подразделений. Всё свободное время в отпуске они посветят тренировкам и репетициям.
Спустя три года в республике возобновят акцию «Бессмертный полк». Ограничения вводили для безопасности и заменяли шествие на другие форматы, которые сохранятся и в этом году. Как отмечает руководитель регионального штаба «Бессмертного полка», было особенно много просьб о проведении мероприятия в очном формате от жителей и организаций. Планируется порядка 480 тысяч участников, треть из них — в Уфе.
В преддверии юбилея ежедневно проходят ряд мероприятий, посвященных заслугам красноармейцев и памяти павшим бойцам. На 800 площадках Башкортостана прошла Международная историческая акция «Диктант Победы», участие в которой приняли более 20 тысяч человек. К юбилею приурочили прошедший в столице фестиваль «Мелодии весны». Ежечасно в разных точках Уфы открывались фонтаны.
Праздничное настроение охватило уфимцев и гостей города на Советской площади, где символично организовали программу «Вечная слава Героям», посвящённую подвигу легендарной 112-й Башкавдивизии и её командиру Минигали Шаймуратову. Участники ансамблей и творческих объединений представили номера на военную тематику: песни, танцы, а главное, станцевали Вальс победы.
В районах продолжают ремонтировать стелы героев, высаживают именные деревья, участвуют в «Окнах победы», а священнослужители встречаются с молодежью и дают наставления. Празднование годовщины — это не только масштабные парады и шествия, но и трогательные, душевные события — дань уважения тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу. Подготовка к празднику продолжается, и каждый житель республики может внести свой вклад, почтив память героев и выразив благодарность ветеранам.