В Башкирии более 40 районов приступили к яровому севу

Стартуют по мере созревания почвы. Один за другим районы республики подключаются к посевной. На сегодняшний день более 40 муниципалитетов приступили к яровому севу. Ячмень, горох — это те культуры, которые в первую очередь закладывают под урожай 2026 года.

Семена уже загружены, остаётся наполнить отсек с удобрениями. Посевной комплекс готовят к первому выезду в новом сезоне. Это поле предстоит засеять горохом. Ёмкость вмещает примерно 5 тонн посевного материала.

СПК-колхоз «Герой» — одно из крупнейших хозяйств Чекмагушевского района, с общей площадью пашни 7 тысяч гектаров. Предприятие специализируется на молочном животноводстве, поэтому и посевные площади скорректированы под собственные нужды. Помимо зерновых, выращивают тут в большом количестве кукурузу, сеют сою, которая также идёт на корм скоту.

К посеву кукурузы и сои приступят позже. Стартовали же в хозяйстве с гороха и ячменя. Условия оптимальные, говорят аграрии. Почва начала прогреваться, влаги в земле достаточно. Всего же по району яровой сев планируется провести на площади чуть больше 59 тыс. гектаров.

Начались те самые дни, которые, как говорят, год кормят. На неделе к посевной приступили и в Дюртюлинском районе республики. Там предстоит засеять более 43 тысяч гектаров площадей. Параллельно на полях продолжают работы по закрытию влаги.

В ряде хозяйств уже завершили подкормку озимых культур. Они, к слову, перезимовали неплохо. После внесения минеральных удобрений состояние растений стало ещё лучше. Что касается яровых, то в этом году в Башкортостане они займут площадь 2 млн 150 тыс. гектаров.

Вместе с этим корректируются и площади кормовых культур. Их становится больше в связи с увеличением поголовья крупного рогатого скота в индустриальных фермах. Особый упор на животноводство делают и в крупнейшем хозяйстве Стерлитамакского района — агропредприятии имени Калинина. Там также стартовала посевная.