«Салават Юлаев» вырвал победу у «Локомотива» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» на выезде одолел «Локомотив» в рамках полуфинала плей-офф. В полуфинальный раунд уфимский клуб пробился впервые с 2019 года. Еще несколько дней назад не было известно, продолжит ли наша команда борьбу за Кубок Гагарина. 23 апреля на домашнем льду уфимцы одолели московский «Спартак», тем самым отправив соперника в отпуск.