«Салават Юлаев» вырвал победу у «Локомотива» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» на выезде одолел «Локомотив» в рамках полуфинала плей-офф. В полуфинальный раунд уфимский клуб пробился впервые с 2019 года. Еще несколько дней назад не было известно, продолжит ли наша команда борьбу за Кубок Гагарина. 23 апреля на домашнем льду уфимцы одолели московский «Спартак», тем самым отправив соперника в отпуск.
В воскресенье уфимский клуб провёл первую встречу в полуфинале против «Локомотива» из Ярославля. Уфимцы быстро повели в счёте, поразив ворота Даниила Исаева. В начале второй двадцатиминутки соперник сравнивает счёт.
В заключительном игровом отрезке Михаил Науменков выводит наш коллектив вперёд, а точку в матче поставил Александр Хмелевский, забросив шайбу в пустые ворота. 3:1 — победа «Салавата» в стартовом матче полуфинальной серии плей-офф. Вторую игру команды проведут также в Ярославле 29 апреля.