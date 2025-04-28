Минтранс Башкирии рассказал о временных ограничениях на мосту через реку Уршак

С 3 июня на ремонт закроют мост через реку Уршак вблизи Булгаково. Минтранс Башкирии предоставил пути объезда: по маршруту Дубки — Сихонкино — Ольховое — Мокроусово или Зубово — Нижегородка — Осоргино — Янгалышево.
В Минтрансе уточнили, что движение на мосту будет частично приостановлено. Сначала ограничат движение по левой стороне, но водители смогут использовать три полосы на правой половине моста. Управление движением будет осуществляться с помощью светофоров,. Средняя полоса станет реверсивной. Утром две полосы будут предназначены для въезда в Уфу, а вечером — для выезда из города.
Сроки ремонта сократили. Если раньше планировалось провести работы с мая по ноябрь, то теперь они должны завершиться за летние месяцы. Подрядчик будет работать в круглосуточном режиме, без выходных и праздничных дней.