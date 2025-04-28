ГАИ Уфы за выходные задержали 30 пьяных водителей

В Уфе на прошедшие выходные сотрудники ГАИ задержали 30 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 8 нарушителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Всего зафиксировано 60 ДТП, в результате которых 4 человека получили травмы.

Инспекторы ДПС выявили 731 нарушение правил дорожного движения. Из них 104 случая связаны с нарушением правил применения ремней безопасности, 37 – невыполнений требования уступить дорогу пешеходам. 47 нарушений касались перевозки детей в автомобиле. Также 51 пешеход был привлечен к ответственности за нарушение ПДД.