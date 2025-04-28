В Башкирии газифицировали мемориал в Фёдоровском районе к 80-летию Великой Победы

Мой дед погиб во время Великой Отечественной войны в сорок первом году, мы даже не знаем, где его могила. Вот для нас зажжение Вечного огня — в какой-то мере возможность возложить цветы чисто символически как на могилу своего деда.

Фанис Акчурин