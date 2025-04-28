В Башкирии газифицировали мемориал в Фёдоровском районе к 80-летию Великой Победы

«Газпром» к 80-летию Великой Победы проводит Всероссийскую акцию «Храним огонь Победы». В ее рамках более 130 мемориалов Вечных огней переведут на сетевой природный газ. Сегодня торжественная церемония зажжения нового Вечного огня состоялась в Федоровском районе.

Частица пламени для зажжения в Федоровский район доставлена с главного Вечного огня Башкортостана. В мемориальный комплекс «Памятник неизвестному солдату» в селе Федоровка буквально вдохнули жизнь. Для этого специалисты «Газпром газораспределение Уфа» построили сети протяженностью 17 метров и установили необходимое оборудование.

В суровые годы Великой Отечественной войны более 9000 жителей Фёдоровского района мужественно защищали Родину, свыше 4000 из них пали на поле боя. Зажигая сегодня новый Вечный огонь, мы отдаём дань памяти всем, кто героически сражался за своё Отечество.

Александр Палаев, заместитель генерального директора по строительству и инвестициям ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Фото №1 - В Башкирии газифицировали мемориал в Фёдоровском районе к 80-летию Великой Победы

Для жителей села Федоровка это большое событие, возможность внести свой вклад в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Мой дед погиб во время Великой Отечественной войны в сорок первом году, мы даже не знаем, где его могила. Вот для нас зажжение Вечного огня — в какой-то мере возможность возложить цветы чисто символически как на могилу своего деда.

Фанис Акчурин

По поручению Президента РФ Владимира Путина сегодня «Газпром» ведет масштабную работу по газификации регионов России. В рамках этой работы к сетевому природному топливу подключают мемориальные комплексы по всей стране. В нашей республике в зоне ответственности компании «Газпром газораспределение Уфа» более 50-ти памятников с Вечным огнем.

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