В Башкирии газифицировали мемориал в Фёдоровском районе к 80-летию Великой Победы

«Газпром» к 80-летию Великой Победы проводит Всероссийскую акцию «Храним огонь Победы». В ее рамках более 130 мемориалов Вечных огней переведут на сетевой природный газ. Сегодня торжественная церемония зажжения нового Вечного огня состоялась в Федоровском районе.
Частица пламени для зажжения в Федоровский район доставлена с главного Вечного огня Башкортостана. В мемориальный комплекс «Памятник неизвестному солдату» в селе Федоровка буквально вдохнули жизнь. Для этого специалисты «Газпром газораспределение Уфа» построили сети протяженностью 17 метров и установили необходимое оборудование.
Для жителей села Федоровка это большое событие, возможность внести свой вклад в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.
По поручению Президента РФ Владимира Путина сегодня «Газпром» ведет масштабную работу по газификации регионов России. В рамках этой работы к сетевому природному топливу подключают мемориальные комплексы по всей стране. В нашей республике в зоне ответственности компании «Газпром газораспределение Уфа» более 50-ти памятников с Вечным огнем.