В Башкирии на контроле спасателей остается 1 подтопленная территория

В Башкирии за последние сутки не зафиксировано ни одного случая подтопления или лесных пожаров. Об этом сообщил в своих соцсетях председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
В настоящее под контролем остается 1 ситуация с подтоплением в Уфе.
Наибольшие подъемы уровня воды отмечаются:
— на реке Белой в районе Арского Камня Белорецкого района, динамика уровня воды за сутки +10 см, текущий уровень 214 см, выход реки на пойму 330 см;
— на реке Уфе в районе Шакши, динамика уровня воды за сутки +9 см, текущий уровень 496 см, выход реки на пойму 830 см;
— на реке Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района, динамика уровня воды за сутки +7 см, текущий уровень 238 см, выход реки на пойму 500 см.
Отмечается снижение уровня воды за сутки:
— на реке Уфе в селе Верхний Суян Караидельского района, снижение уровня воды за сутки на 32 см, текущий уровень 486 см, выход реки на пойму 739 см;
— на реке Лемеза в селе Нижние Лемезы Иглинского района, снижение уровня воды за сутки на 20 см, текущий уровень 134 см, выход реки на пойму 260 см.
Нугушское водохранилище наполнено, в то время как Юмагузинское и Павловское работают в транзитном режиме.
Кроме того, за последние сутки не было зарегистрировано ни одного лесного пожара. С начала года возникло 5 очагов лесных пожаров на площади более 21 га, а также 3 случая возгораний сухой растительности в Бирском, Благоварском и Давлекановском районах, общая площадь которых составила более 5 га.
С начала 2025 года произошло 228 возгораний сухой растительности на площади более 1207 га.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.