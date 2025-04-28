В Башкирии на контроле спасателей остается 1 подтопленная территория

Кроме того, за последние сутки не было зарегистрировано ни одного лесного пожара. С начала года возникло 5 очагов лесных пожаров на площади более 21 га, а также 3 случая возгораний сухой растительности в Бирском, Благоварском и Давлекановском районах, общая площадь которых составила более 5 га.