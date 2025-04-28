В Башкирии в сгоревшем сарае обнаружили тело мужчины

В селе Илькашево Чишминского района в сгоревшем сарае обнаружили тело мужчины. По данным регионального МЧС, пожар вспыхнул поздно вечером 27 апреля.

Экстренные службы прибыли на место происшествия, но огонь уже охватил всю постройку. Пожар удалось ликвидировать на площади 12 кв.м., предотвратив его дальнейшее распространение на соседние строения.

Во время тушения пожарные нашли в сарае на диване тело 37-летнего мужчины.

По предварительной версии, он приехал в гости к своему другу. После совместного распития алкоголя погибший решил остаться на ночь в сарае. Хозяева заметили пожар, когда сарай уже горел открытым пламенем. По словам дознавателя МЧС России Эдуарда Валешина, причиной пожара может быть неосторожность при курении.