В Башкирии обсудили роль искусственного интеллекта в охране труда

28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. По случаю даты в Доме профсоюза прошёл Республиканский форум «Искусственный интеллект на рабочих местах: трансформация, вызовы и перспективы». Участники семинара обсудили роль цифровизации и искусственного интеллекта, разработку документации в области охраны труда на предприятии с помощью нейросетей.