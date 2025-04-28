В Башкирии пьяная автоледи лишилась «Мерседеса»

В Уфимском районе женщина осталась без «Мерседеса» за вождение в нетрезвом виде. По информации прокуратуры региона, в августе 2023 года она была привлечена к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы избежать последствий, автоледи переписала автомобиль на родственника, но продолжала ей пользоваться.
Спустя полтора года женщину снова задержали сотрудники ДПС в селе Михайловка. Суд приговорил ее к 240 часам обязательных работ и лишении прав на управление транспортом на два года. Автомобиль конфисковали в пользу государства.