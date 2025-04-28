В Башкирии пьяная автоледи лишилась «Мерседеса»

В Уфимском районе женщина осталась без «Мерседеса» за вождение в нетрезвом виде. По информации прокуратуры региона, в августе 2023 года она была привлечена к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы избежать последствий, автоледи переписала автомобиль на родственника, но продолжала ей пользоваться.

Фото №1 - В Башкирии пьяная автоледи лишилась «Мерседеса»

Спустя полтора года женщину снова задержали сотрудники ДПС в селе Михайловка. Суд приговорил ее к 240 часам обязательных работ и лишении прав на управление транспортом на два года.  Автомобиль конфисковали в пользу государства.

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