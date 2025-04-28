В Уфе простятся с народным артистом Башкирии Фиданом Гафаровым

Радий Хабиров поделился обстоятельствами кончины известного актёра Фидана Гафарова. По его словам, выдающийся артист скончался после сложной операции в больнице.

Фото №1 - В Уфе простятся с народным артистом Башкирии Фиданом Гафаровым

Вчера у нас большая потеря была, на 78-м году жизни ушел актер Башкирского академического драмтеатра, наш дорогой Фидан Сафич Гафаров. Так сложилось, меня предупредили, что он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Операция 2,5 часа шла. Мы очень надеялись, но, к сожалению, он ушел.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

Во время оперативного совещания  Глава региона выразил соболезнования семье Гафарова. Он отметил, что прощание с артистом пройдет в его родном театре. Актёр будет похоронен рядом с супругой в деревне Новоуртаево Дюртюлинского района.

Напомним, траурный митинг начнется в 11 часов в Башкирском государственном академическом театре драмы имени Мажита Гафури.

Фото: соцсети.

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