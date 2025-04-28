В Уфе простятся с народным артистом Башкирии Фиданом Гафаровым

Радий Хабиров поделился обстоятельствами кончины известного актёра Фидана Гафарова. По его словам, выдающийся артист скончался после сложной операции в больнице.
Во время оперативного совещания Глава региона выразил соболезнования семье Гафарова. Он отметил, что прощание с артистом пройдет в его родном театре. Актёр будет похоронен рядом с супругой в деревне Новоуртаево Дюртюлинского района.
Напомним, траурный митинг начнется в 11 часов в Башкирском государственном академическом театре драмы имени Мажита Гафури.
Фото: соцсети.