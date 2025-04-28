В Уфе простятся с народным артистом Башкирии Фиданом Гафаровым

Вчера у нас большая потеря была, на 78-м году жизни ушел актер Башкирского академического драмтеатра, наш дорогой Фидан Сафич Гафаров. Так сложилось, меня предупредили, что он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Операция 2,5 часа шла. Мы очень надеялись, но, к сожалению, он ушел.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан