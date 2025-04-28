В Башкирии подростки отравились лекарственными препаратами

В Башкирии на прошедших выходных зарегистрированы случаи отравления среди подростков. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.
В Белебее 12-летний мальчик принял медикаменты, запив их энергетическим напитком. Родители ребенка немедленно обратились в экстренные службы. После этого мальчика госпитализировали в реанимацию. Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести. Утром мальчика перевели в педиатрическое отделение для дальнейшего наблюдения.
Другой случай отравления лекарствами произошел в Октябрьском. Трое 17-летних подростков употребили психотропный препарат. На данный момент двое из них находятся под наблюдением в городской больнице. Один ребенок на амбулаторном лечении у педиатра.