В Башкирии подростки отравились лекарственными препаратами

В Башкирии на прошедших выходных зарегистрированы случаи отравления среди подростков. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

В Белебее 12-летний мальчик принял медикаменты, запив их энергетическим напитком. Родители ребенка немедленно обратились в экстренные службы. После этого мальчика госпитализировали в реанимацию. Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести. Утром мальчика перевели в педиатрическое отделение для дальнейшего наблюдения.