В Башкирии восемь колледжей получат гранты на развитие кластеров

В Башкирии восемь колледжей стали победителями конкурсного отбора на участие в федеральном проекте «Профессионалитет», который является частью нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщил Радий Хабиров на оперативном совещании правительства.

Глава республики отметил, что это высокий результат, так как в других регионах отобрали один-два проекта.

В результате колледжи получат 800 млн рублей для формирования кластеров. В числе победителей оказались Нефтекамский машиностроительный и многопрофильный, Кушнаренковский многопрофильный, Туймазинский индустриальный, Башкирский аграрно-технологический, Уфимский топливно-энергетический, Белебеевский колледж механизации и электрификации, а также Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства.