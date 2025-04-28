В Башкирии на «Бессмертный полк» выйдут 200 тысяч человек

В акции «Бессмертный полк», которая в этом году пройдет в очном формате, ожидается участие более 200 тысяч человек. Обсуждение празднования одной из главных дат страны — Дня Победы — вошло в повестку оперативного совещания сегодня.

Общая протяженность маршрута по проспекту Октября от улицы Шафиева до пересечения с улицей Кольской составит около 6 километров. Несколько лет акция проходила онлайн, в 2022 году «Бессмертный полк» прошел в полноценном формате. Праздничные мероприятия развернутся по всей республике, только в столице их будет более сотни.