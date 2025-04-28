В Уфе женщина жестоко избила собаку

В Уфе сотрудники полиции проводят проверку в отношении местной жительницы, которая жестоко избила свою собаку. Всё происходящее попало в объективы камер наблюдения. Видеозапись тут же разлетелась в Интернете и вызвала бурю негодования среди общественности.

Эти кадры сейчас изучают сотрудники полиции и общественники. На записи женщина с ребёнком выгуливает собаку миниатюрной породы. В какой-то момент питомец тянет за поводок, в результате из рук героини ролика выпадает стакан с кофе. Разозлённая произошедшим уфимка срывает злость на животном и дважды его пинает. Порция агрессии досталась и ребёнку.

Видео тут же разлетелось по социальным сетям. Уфимцы призвали привлечь женщину к ответственности. На место инцидента тут же выехали сотрудники полиции, ЦОБа и зоозащитники, которые потребовали объяснений. Правоохранители установили, что злоумышленницей оказалась местная жительница. Ей 28 лет. Не работает, сидит в декрете.

А вот местные жители нам рассказали, что это далеко не первый случай жестокого обращения с животным. Якобы девушка уже проявляла агрессию не только к собаке, но и к собственному ребенку.

Что касается собаки, то ее в компании с полицией, инспектором Росприроднадзора и зоозащитников повезли в ветеринарную клинику. Чтобы убедиться, что животное не получило серьезных травм.

Про этот случай мы рассказывали в начале апреля. Тогда владелец мопса Арчи прямо под камерами наблюдения избил своего питомца. После вмешательства зоозащитников и сотрудников полиции животное изъяли, а его хозяина поместили в наркологическую клинику. Ему требовалась помощь специалистов.