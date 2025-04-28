Уфа и Шаранский район отправили очередную партию гумпомощи в зону СВО

Ленинский район Уфы сформировал и отправил в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи для бойцов. Ее собрали по запросам самих военнослужащих. В состав груза вошел бортовой УАЗ, несколько мотоциклов эндуро для езды по пересеченной местности, дроны, оптика и дизельные генераторы. Помимо этого, загрузили и именные посылки от родственников бойцов. В ближайшие дни все они дойдут до адресата.
Из Шаранского района отправили уже 28-й гуманитарный конвой. Работники трудовых коллективов, предприниматели, волонтеры собрали более 100 индивидуальных посылок для бойцов. Также загрузили свыше 100 маскировочных сетей, а также блиндажные свечи, антидроновые одеяла и костюмы «Леший».
Предметы личной гигиены, продукты питания, инструменты также в составе груза. Кроме того, бойцы получат бинокли, тепловизоры, питбайк, медикаменты. Перед отъездом команда гумконвоя высадила в парке саженцы сосен. К месту назначения груз сопровождают представители руководства муниципалитета.