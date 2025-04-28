Башкирия укрепляет торговые связи с Китаем

Китай становится ближе. Между Уфой и КНР запущен прямой авиарейс, который летает два раза в неделю. Об этом Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил директору Китайско-российской торговой платформы комплексного обслуживания Дин Сяопину, который прибыл в башкирскую столицу в составе бизнес-миссии Поднебесной.

Гости отметили, что транспортное сообщение уже способствует взаимовыгодному сотрудничеству. Налажены новые деловые контакты, растёт товарооборот. Глава республики подчеркнул, что Китай может быть не только торговым, но и индустриальным партнёром для Башкортостана.

Мы всегда работаем с китайскими предпринимателями, формируем предложения по глубокой кооперации. Товарооборот с Китаем стабильно растёт, это отражает общефедеральную тенденцию. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На фоне торговой войны с США Россия и Башкортостан остаются надежными деловыми партнёрами для Китая. Об этом во время встречи с предпринимателями в Торгово-промышленной палате республики заявили представители бизнес-миссии из КНР. Взаимовыгодное сотрудничество между нашим регионом и провинцией Хэйлунцзян, население которого составляет 32 миллиона человек, развивается не первый год.