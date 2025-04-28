Башкирия укрепляет торговые связи с Китаем

Китай становится ближе. Между Уфой и КНР запущен прямой авиарейс, который летает два раза в неделю. Об этом Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил директору Китайско-российской торговой платформы комплексного обслуживания Дин Сяопину, который прибыл в башкирскую столицу в составе бизнес-миссии Поднебесной.
Гости отметили, что транспортное сообщение уже способствует взаимовыгодному сотрудничеству. Налажены новые деловые контакты, растёт товарооборот. Глава республики подчеркнул, что Китай может быть не только торговым, но и индустриальным партнёром для Башкортостана.
На фоне торговой войны с США Россия и Башкортостан остаются надежными деловыми партнёрами для Китая. Об этом во время встречи с предпринимателями в Торгово-промышленной палате республики заявили представители бизнес-миссии из КНР. Взаимовыгодное сотрудничество между нашим регионом и провинцией Хэйлунцзян, население которого составляет 32 миллиона человек, развивается не первый год.
В городе Харбин благодаря участию ТПП открыт Башкирско-китайский торговый дом. Сейчас на его базе планируется создание Бондового склада — это таможенная зона, где товары хранятся без уплаты пошлин и налогов до момента их реализации. Башкортостан и Китай сотрудничают в нефтяной и газовой сферах, машино- и двигателестроении. Большие перспективы и у сельского хозяйства.