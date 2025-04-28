«Школа фермера» в Башкирии поможет ветеранам СВО начать свой агробизнес

Изучать агротуризм и переработку плодов и ягод начнут и ветераны специальной военной операции. «Школа фермера» вновь стартовала в Башкирском государственном аграрном университете. За 2,5 месяца студенты изучат индустрию гостеприимства и агротуризма «с нуля», а также постигнут азы правильной заготовки, хранения и переработки даров природы.

Среди 30 обучающихся — как действующие аграрии, так и участники СВО и их родственники. По окончании они разработают и защитят бизнес-планы по развитию собственного дела, после чего получат дипломы гособразца. За всё время программу прошли почти 400 агробизнесменов.