В Уфе почтили память бойцов башкирского СОБРа

В Уфе почтили память погибших в Чечне бойцов башкирского СОБРа. 22 апреля 1995 года в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе у села Аллерой шесть бойцов отряда вместе с разведывательным взводом внутренних войск были окружены бандитами. Без тени сомнения они вступили в бой с многократно превосходящим противником.

И каждый остался верен присяге до конца. Указом Президента России они посмертно были награждены орденами Мужества. В этом году 30 лет со дня гибели военнослужащих спецотряда. У мемориала прошел митинг, на который были приглашены родители бойцов и их сослуживцы.