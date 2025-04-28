В Стерлитамаке завершился очередной сезон театрально-концертного объединения

Стерлитамакское театрально-концертное объединение завершило свой предъюбилейный сезон. Его посвятили 80-летию Победы и Году поддержки участников СВО и членов их семей. Премьера патриотической программы сопровождалась игрой оркестра русских народных инструментов.

Артисты Театра танца представили хореографические композиции, а в исполнении солистов музыкально-литературного лектория, чувашского фольклорного ансамбля «Сарпи» и башкирской группы «Ашкадар» прозвучали патриотические песни.