БК «Динамо» Уфа одержал победу над «Нефтехимиком»

Баскетбольный клуб «Динамо» провёл первую игру финала чемпионата России. Соперником стал «Нефтехимик» из Тобольска. Ранее команды дважды встречались в официальных турнирах, оба раза удача оказывалась не на стороне уфимской команды. Но в финале хозяева паркета с самого начала завладели инициативой.

Первую половину встречи «Динамо» завершило со счётом 45:32. А уже в начале второй половины они увеличили разрыв до 18 очков. Итоговый счёт — 83:69 и первая в истории победа «Динамо» над «Нефтехимиком». Второй матч финала уфимцы проведут на выезде 30 апреля. Если и там наша команда окажется сильнее, то станет победителем Высшей лиги сезона 2024/25.