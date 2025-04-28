В Башкирии приведут в порядок воинские захоронения

В акции «Бессмертный полк», которая в этом году пройдет в очном формате, ожидается участие более 200 тысяч человек. Обсуждение празднования одной из главных дат страны — Дня Победы — вошло в повестку оперативного совещания. Акция пройдет в 12-й раз. По республике запланировано большое количество мероприятий к праздничному дню. Глава республики отметил, что важно провести события организованно и с учетом требований безопасности.

«Бессмертный полк» по улицам столицы прошел в последний раз в 2022 году, годами ранее и позднее своих дедов чествовали онлайн из соображений безопасности. В этом году принято решение выйти на улицы вновь. Общая протяженность маршрута по проспекту Октября от улицы Шафиева до пересечения с улицей Кольской составит около 6 километров. Формирование основной колонны будет проходить с 10 до 11 часов. Праздничные мероприятия развернутся по всей республике, только в столице их будет более сотни.

Предстоит большой объём работы. Это наша зона ответственности. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На прошлом оперативном совещании, неделю назад, Радий Хабиров поручил привести в порядок воинские захоронения. Где нужно — отремонтировать или просто убрать территорию. В Уфе в «Сергиевском кладбище» облагородили братскую могилу. На «Северном» — отремонтировали захоронение разведчиков Чапаевской дивизии. Благоустройство части объектов провели и в парке Победы. Работы ведутся по всей республике. Объектов, посвященных Великой Отечественной войне, более 2 тысяч.

На этой же неделе муниципалитетам поручено привести в порядок улицы. Радий Хабиров сделал замечание тому, как убирают территории. Фотографии с нечищеными дорогами, тротуарами показали на совещании в прямом эфире. Кадры были из разных районов республики.

Приведите всё в порядок, люди и техника должны работать. Организуйте субботники. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сразу восемь колледжей республики вошли в число победителей федерального проекта «Профессионалитет». Это программа по развитию средне-профессиональных учебных заведений. Колледжи суммарно получат 800 миллионов рублей на создание кластеров.

Прекрасный результат. К этим деньгам добавим наши деньги и деньги индустриальных партнеров, согласно положению, и двигаемся вперед. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан