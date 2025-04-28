В Башкирии просветительские организации будут бороться с дезинформацией

Объединить под одной крышей организации, которые занимаются просветительской миссией. Радий Хабиров сегодня поручил создать единую площадку, где сообща вели бы свою деятельность региональные отделения Русского географического, военно-исторического и общества «Знание».
Сегодня в Доме Республики состоялось заседание Наблюдательного совета Башкирского регионального отделения Российского общества «Знание», где подвели итоги деятельности организации в 2024-м и определили приоритетные направления на этот год.
Общество «Знание» объединяет десятки тысяч российских педагогов, лекторов, блогеров и других деятелей просвещения. Зародившееся ещё в 1947 году объединение в 2015-м серьезно поменяло принципы работы. К переформатированию общества подключился сам Президент России. «Знание» прежде всего преследует такие цели, как развитие науки, технологий, образования и культуры в стране.
Общество «Знание» объединяет десятки тысяч российских педагогов, лекторов, блогеров и других деятелей просвещения. Зародившееся ещё в 1947 году объединение в 2015-м серьезно поменяло принципы работы. К переформатированию общества подключился сам президент России. «Знание» прежде всего преследует такие цели, как развитие науки, технологий, образования и культуры в стране.