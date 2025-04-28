Башкирия и Узбекистан подписали десятки соглашений на «Иннопроме»

Делегация республики продолжает работу на промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия». На полях выставки в Ташкенте Башкортостан и компания БСК представили единую экспозицию. Масштабный стенд, демонстрирующий промышленный и инновационный потенциал региона, объединил новые проекты.



Центральным элементом презентации стал интерактивный макет технопарка «Толпар», который создается в Стерлитамаке как центр притяжения для высокотехнологичных производств. Второй проект — межвузовский кампус Евразийского научно-образовательного центра, объединяющий пять университетов, научные лаборатории и индустриальных партнеров. В зоне БСК представили инновационные химические продукты компании, включая специализированные виды каучука, антиоксиданты для биотоплива и химические соединения.

На международной выставке делегация Башкортостана подписали десятки соглашений о сотрудничестве. Стороны обсудили планы по созданию совместного технопарка на территории Узбекистана в городе Бекабад для размещения крупных индустриальных компаний. Башкортостан и Узбекистан заинтересованы в обмене компетенциями не только в промышленной сфере.