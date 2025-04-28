Радий Хабиров поблагодарил жителей Башкирии за восстановление лесов

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил жителей республики за участие в акциях по посадке деревьев. Он подчеркнул, что важно высаживать больше деревьев, чем мы теряем или забираем у природы, особенно после пожаров. Только в 2024 году восстановили лес на площади 16 тысяч га. Такой же объем запланировали и на 2025-й.

А всего с 2019 года провели работы на площади 93 тысячи га. В том числе создали новые леса там, где их никогда не было, посадив для этого 160 млн саженцев. Это огромные цифры. Восстановление леса идет на территории лесного фонда по всему региону. В нем задействованы все лесхозы, все арендаторы лесных участков, добавил Радий Хабиров.