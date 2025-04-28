В Абзелиловском районе Башкирии обсуждают планы по добыче меди

В Абзелиловском районе прошли встречи с сельчанами, посвященные созданию производства по добыче меди. Жителям Бурангуловского и Амангильдинского сельсоветов представили инвестпроект. Сейчас пока планируются геологоразведочные работы. Представители компании «Салаватское» рассказали о создании рабочих мест, современных технологиях, минимизирующих воздействие на окружающую среду. А жители смогли задать свои волнующие вопросы.

В начале встреч жителям показали видеоролик, посвященный процессу добычи руды и получению самой меди. На кадрах полный цикл производства. Сейчас в Абзелиловском районе идет речь о геологоразведке, которая покажет запасы меди. И если прогнозируемый запас подтвердится, то инвестор будет готов создавать предприятие. Лицензированный участок составляет 229 гектаров.

При этом до ближайшего населенного пункта более 8 км. Представители компании отметили, что опасности для значимых природных объектов, в том числе хребта Крыктытау, нет. Разведку планируют завершить в 2027-м. В случае получения положительного заключения госэкспертизы будет создано производство с 1500 рабочих мест.

Рабочие кадры будут привлекаться из числа жителей Абзелиловского района и других районов республики. Будет заключен договор о социальном партнерстве с Правительством республики. Для оказания финансовой поддержки по социальным проектам, развития социальной и культурной сферы. Налоговые отчисления в местный бюджет позволят администрации района дополнительно привлекать средства на развитие социальной инфраструктуры: ремонт дорог, больниц, садиков. Тагир Бахтигареев, директор ООО «Салаватское»

По окончании разработки месторождения компания обязуется рекультивировать карьер. И на его месте появится рукотворное озеро. К слову, сама медь, лежащая в недрах, по словам экспертов, может оказывать негативное влияние на воды в данный момент.

Это не горняки положили медь на склоне горы, а природа. 1 млн тонн меди. Она выходит на поверхность, она стекает в реку, она ухудшает качество воды. Медь — это вредная примесь в воде, она нежелательна. Надо забрать эту медь, будет чистая вода всем нашим потомкам на сотни поколений вперед. Владимир Никонов, заведующий кафедрой геологии УУНИТ

Тема экологии стала одной из главных в ходе встречи. Людей волновал вопрос качества воды, воздействие на окружающую среду, скажется ли это на течениях рек. Звучали десятки вопросов. Представители компании отметили, что есть процесс замкнутого цикла воды, которая постоянно очищается и вновь используется в производстве. То есть стоков не будет. Также идет улавливание пыли. При необходимости для жителей готовы организовать экскурсию на Томинский ГОК, по аналогии с которым может появиться производство в Абзелиловском районе.

Мне кажется, с плеча рубить не надо. Изучить надо и как-то прийти к общему мнению. Рабочие места ведь будут. Иштимир Гумеров, житель с. Амангильдино

Эксперты отмечают, что геологоразведка и разработка месторождений допустима, если это не особо охраняемая территория. Перед началом работ по разработке месторождения госэкспертиза должна выяснить, есть ли краснокнижные виды на территории.

Если на территории разработки и инфраструктуры для этой разработки обнаружатся краснокнижные виды растений и животных, то должны быть предложены мероприятия по спасению этих видов. Василий Мартыненко, руководитель УФИЦ РАН, доктор биологических наук