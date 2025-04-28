ФК «Уфа» одержал вторую домашнюю победу подряд, одолев «Шинник»

Футбольный клуб «Уфа» одержал вторую подряд победу на домашнем поле. Соперником стал «Шинник» из Ярославля. Команда из столицы Башкортостана открыла счёт уже в первом тайме. На 22-й минуте отличился нападающий Мигран Агеян.

Уфимцы провели ещё несколько опасных атак, но увеличить преимущество не удалось. А благодаря надёжной игре защитников и голкипера Олега Баклова подопечные Омари Тетрадзе сохранили ворота в неприкосновенности. Итоговый счёт 1:0, в турнирной таблице наша команда остаётся выше зоны вылета. Следующий матч «Уфа» вновь проведёт дома, 4 мая, против футбольного клуба «Нефтехимик».

Сегодня была самая тяжёлая игра для нашей команды. С учётом того, что турнирная таблица давила на нас, а результат должен был быть обязательно положительный, 3 очка, даже ничья была бы равносильна поражению.

Омари Тетрадзе, главный тренер футбольного клуба «Уфа»
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