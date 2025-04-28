ФК «Уфа» одержал вторую домашнюю победу подряд, одолев «Шинник»

Сегодня была самая тяжёлая игра для нашей команды. С учётом того, что турнирная таблица давила на нас, а результат должен был быть обязательно положительный, 3 очка, даже ничья была бы равносильна поражению.

Омари Тетрадзе, главный тренер футбольного клуба «Уфа»