ФК «Уфа» одержал вторую домашнюю победу подряд, одолев «Шинник»

Футбольный клуб «Уфа» одержал вторую подряд победу на домашнем поле. Соперником стал «Шинник» из Ярославля. Команда из столицы Башкортостана открыла счёт уже в первом тайме. На 22-й минуте отличился нападающий Мигран Агеян.
Уфимцы провели ещё несколько опасных атак, но увеличить преимущество не удалось. А благодаря надёжной игре защитников и голкипера Олега Баклова подопечные Омари Тетрадзе сохранили ворота в неприкосновенности. Итоговый счёт 1:0, в турнирной таблице наша команда остаётся выше зоны вылета. Следующий матч «Уфа» вновь проведёт дома, 4 мая, против футбольного клуба «Нефтехимик».