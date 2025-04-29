Жителей Башкирии приглашают принять участие в шествии «Бессмертный полк»

Ожидается, что только в Уфе участие в акции примут около 200 тысяч человек. Напомним, последний раз шествие в полномасштабном формате прошло в 2022 году. Тогда с портретами на акцию вышли 172 тысячи — в Уфе и около 480 тысяч — по всей Башкирии.