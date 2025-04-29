Жителей Башкирии приглашают принять участие в шествии «Бессмертный полк»

В Башкирии состоится традиционная общероссийская гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк». В этом году шествие пройдёт вновь в офлайн формате.
Ожидается, что только в Уфе участие в акции примут около 200 тысяч человек. Напомним, последний раз шествие в полномасштабном формате прошло в 2022 году. Тогда с портретами на акцию вышли 172 тысячи — в Уфе и около 480 тысяч — по всей Башкирии.
В ИА «Башинформ» напомнили о подготовке к масштабному мероприятию.
Пронести транспарант может любой желающий, кто чтит ветерана армии и флота, партизана, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, военнослужащего, погибшего при исполнении воинского и служебного долга в локальных вооруженных конфликтах на территории РФ и других государств.
В Уфе колонна пойдет по Проспекту Октября. Построение начнется 9 мая в 10:00 на участке от перекрестков с улицей Галле (остановка «Галле») до 50 лет СССР («Спортивная»). Сигналом для формирования колонны будет речь Юрия Левитана о начале войны и гимн Великой Отечественной войны «Священная война».
Транспорт ходить на этих участках не будет! До места шествия нужно добраться пешком и выйти заранее!
Построение займет час.
Место проведения шествия в других городах можно узнать в своей администрации, но время проведения одинаковое.
Незадолго до 11 часов все участники «Бессмертного полка» исполнят песню «Катюша» на русском и башкирском языках.
В 11:00 состоится Общереспубликанская церемония «Минута молчания».
В 11:12 – прозвучит речь Юрия Левитана об установлении 9 мая – Днём Победы, Днём всенародного торжества, а потом зазвучит песня «День Победы» в исполнении Льва Лещенко. Это означает начало шествия. Маршрут идет до улицы Кольской, это примерно 4,5 км.
Транспарант участники шествия делают сами. Размеры фотографии, которую нужно пронести, не регламентируются, обычно это лист «газетного» формата, то есть 30 на 40 см, прикрепленный к метровому шесту. Сайты объявлений и фотосалоны предлагают сделать вам транспарант «под ключ», нужно только прислать фото родственника. Это стоит примерно до 1000 рублей.
Сделать плакат можно и самостоятельно. Для этого на официальном сайте движения есть онлайн-конструктор: загрузите фото ветерана; напишите его имя, воинское звание, добавьте при желании подпись; сохраните файл и распечатайте в фотосалоне или дома на принтере, прикрепите к деревянному шесту.
Фото: bashinform.ru