В Башкирии зафиксировали подъём уровня воды в трёх реках

В Госкомитете Башкирии по ЧС продолжают держать на контроле ситуацию с паводками в регионе.
Так, за последние сутки новых сообщений о подтоплениях не поступало. На контроле находится одна ситуация в Уфе.
Наибольшие подъемы уровня воды отмечаются:
— на реке Киги в деревне Кондаковка Кигинского района, динамика уровня воды за сутки +36 см, текущий уровень 212 см, выход реки на пойму 340 см;
— на реке Лемеза в селе Нижние Лемезы Иглинского района, динамика уровня воды за сутки +17 см, текущий уровень 151 см, выход реки на пойму 260 см;
— на реке Усень в городе Туймазы Туймазинского района, динамика уровня воды за сутки +14 см, текущий уровень 141 см, выход реки на пойму 277 см.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.