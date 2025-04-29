В Башкирии зафиксировали подъём уровня воды в трёх реках

В Госкомитете Башкирии по ЧС продолжают держать на контроле ситуацию с паводками в регионе.

Фото №1 - В Башкирии зафиксировали подъём уровня воды в трёх реках

Так, за последние сутки новых сообщений о подтоплениях не поступало. На контроле находится одна ситуация в Уфе.

Наибольшие подъемы уровня воды отмечаются:

— на реке Киги в деревне Кондаковка Кигинского района, динамика уровня воды за сутки +36 см, текущий уровень 212 см, выход реки на пойму 340 см;

— на реке Лемеза в селе Нижние Лемезы Иглинского района, динамика уровня воды за сутки +17 см, текущий уровень 151 см, выход реки на пойму 260 см;

— на реке Усень в городе Туймазы Туймазинского района, динамика уровня воды за сутки +14 см, текущий уровень 141 см, выход реки на пойму 277 см.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

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