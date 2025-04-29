Врачи Башкирии успешно прооперировали беременную с аппендицитом

Врачи Белорецкой больницы пришли на помощь беременной пациентке, которой потребовалось экстренное оперативное вмешательство.
Женщина поступила в медицинское учреждение на 40-ой неделе беременности со схватками. Однако врачи установили экстренные показания для кесарева сечения. Во время операции врачи обнаружили у пациентки острый флегмонозный аппендицит.
После кесарева состоялась интраоперационная пауза и после операция продолжилась. Врачами был успешно удалён воспалённый червеобразный отросток слепой кишки.
Послеоперационный период у женщины прошел без осложнений. Вскоре здоровую маму с малышом выписали.
Фото: министерство здравоохранения РБ.