В небе над Башкирией Юпитер окажется рядом с молодой Луной

Юпитер – это самая яркая «звезда» над западным горизонтом, он будет виден немного ниже и левее Луны. Молодая Луна в возрасте 3 дней (новолуние было 28 апреля) будет выглядеть как тонкий серп, Солнцем будет освещено 12% лунного диска. Хорошо видны они будут до полуночи и зайдут за горизонт на северо-западе: Юпитер в 00:36 по уфимскому времени, а Луна в 01:08.