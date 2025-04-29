В Янауле открыли обновленный мемориал с Вечным огнем

По поручению Президента РФ Владимира Путина компания «Газпром» продолжает реализацию масштабного проекта — Всероссийскую акцию «Храним огонь Победы». К сетевому природному топливу подключают мемориальные комплексы по всей стране. В выходные Вечный огонь зажгли в Янауле.
На
открытие обновленного мемориального комплекса «Памятник неизвестному солдату»
собрались жители не только города Янаул, но и других сел района. Здесь
заработал Вечный огонь.
Мы, янаульцы, очень рады, что у нас в центре появился Вечный огонь. Вечный огонь — это много значит, это память о павших воинах, которые подарили нам свободу. У моего деда Ахмадуллы ушло на фронт 4 сына. Каждый год здесь проводятся мероприятия, мы благодарны «Газпрому».Рашит Ахмадуллин, житель янаульского района
Этот монумент — очень значимое место для нас, поскольку здесь высечены имена наших предков — героев Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, и обязательно нужно помнить об их подвиге и их имена.Зульфия Музафарова, жительница Янаульского района
Ранее
огонь на мемориале работал только по памятным датам. Для перевода в режим
постоянного горения построен газопровод протяженностью 70 м, установлено
специальное оборудование.
К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне реализуется масштабный проект ПАО «Газпром» — Всероссийская акция «Храним огонь Победы». На сетевой газ переводится более 130 мемориалов, один из них здесь, в городе Янауле, в целом по региону «Газпром межрегионгаз Уфа» обеспечивает природным газом 57 мемориалов. Вот один из них сегодня был переведён, была проделана большая работа по прокладке газопровода, по приобретению горелки специальной.Ришат Талипов, директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекамске
Вечный
огонь в Янауле будет теперь гореть постоянно в любое время суток и в любую
погоду.