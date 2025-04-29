В Янауле открыли обновленный мемориал с Вечным огнем

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне реализуется масштабный проект ПАО «Газпром» — Всероссийская акция «Храним огонь Победы». На сетевой газ переводится более 130 мемориалов, один из них здесь, в городе Янауле, в целом по региону «Газпром межрегионгаз Уфа» обеспечивает природным газом 57 мемориалов. Вот один из них сегодня был переведён, была проделана большая работа по прокладке газопровода, по приобретению горелки специальной.

Ришат Талипов, директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекамске