В Уфе прошел интеллектуальный фестиваль «Эрудит»

Битва разумов: в Уфе прошел интегрированный интеллектуальный фестиваль «Эрудит» для инвалидов. Его участниками стали более 60 человек в составе 11 команд из Башкортостана и нескольких регионов России: из Свердловской, Челябинской, Кировской, Оренбургской, Тюменской областей, Пермского края и Удмуртии.

Нашу республику представляли три сборные. Состязание состоит из нескольких этапов. Команды сразились в турнирах «Мозговой штурм» и «Брейн-ринг». После испытания в «Своей игре» выбрали сильнейшего участника. Им оказался Фалис Кутлузаманов из Стерлитамака.