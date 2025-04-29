В Уфе прошел профсоюзный фестиваль КВН для трудящейся молодежи

В Уфе прошел традиционный профсоюзный фестиваль КВН среди трудящейся молодежи республики. Игра состоялась в честь двух важных дат — Всемирного Дня охраны труда и Дня международной солидарности трудящихся. Сошлись в состязании за титул самой веселой и находчивой 16 команд. Они представили зрителям актуальные шутки из своей сферы деятельности.
Команды представляли работники образования, здравоохранения, госучреждений и общественного обслуживания, жизнеобеспечения, связи, агропромышленного комплекса, дорожного хозяйства, культуры, авиационной промышленности, машиностроения, нефтяной, газовой, горно-металлургической отрасли и энергетической промышленности. Мощно выступили все, но особенно отличилась сборная ЖКХ. Ей присудили первое место. А вот Гран-при достался команде учителей из Нефтекамска.