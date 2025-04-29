В Уфе прошел профсоюзный фестиваль КВН для трудящейся молодежи

В Уфе прошел традиционный профсоюзный фестиваль КВН среди трудящейся молодежи республики. Игра состоялась в честь двух важных дат — Всемирного Дня охраны труда и Дня международной солидарности трудящихся. Сошлись в состязании за титул самой веселой и находчивой 16 команд. Они представили зрителям актуальные шутки из своей сферы деятельности.