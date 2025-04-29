В Уфу прибыл «Паровоз Победы»

Среди них был и легендарный танк Т-34-76, артиллерийские орудия, которые прошли не только Вторую, но и Первую мировую войны. На одной из платформ даже было амфибийное транспортное средство, полученное Советским Союзом по ленд-лизу. Машина реальное прошла через бои. А самое главное, что весь состав тянул паровоз «Лебедянка», который начали выпускать в 40-х. В 12:30 состав отправится в Стерлитамак.