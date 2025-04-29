В Башкирии продлили ограничение движения на дороге Уфа — Инзер — Белорецк

В Башкортостане до 14 часов продлили прекращение движения для всех видов машин на участке автодороги Уфа — Инзер — Белорецк — с 67 по 222 км. Ограничения введены в связи с неблагоприятными погодными условиями.

По остальным ранее закрытым участкам региональных дорог и федеральной трассы М-5 «Урал» движение открыли. По данным Башгидрометцентра, сегодня в республике до вечера прогнозируется сильный ветер до 6 м/с. Также ожидается дождь и снег, в отдельных районах — отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица на дороге.