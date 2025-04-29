В Уфе выбрали лучшего сельского фельдшера

В Центре повышения квалификации прошёл конкурс, который собрал 26 лучших специалистов со всей республики. Фельдшер ФАПа — это универсальный медицинский работник, поэтому умения медиков прошли всестороннюю проверку.

Это сегодня лишь манекен, но если собрать всех спасённых ею, в комнате не останется свободного места. Когда выйдет на пенсию, напишет книгу, говорит Эльвира Шафеева. Туда будут вписаны имена десятков людей, чьи истории продолжаются благодаря ей.

Она уж точно не случайный человек в профессии. Вот уже сорок лет работает на одном месте. Её семья, можно сказать, уже практически век отвечает за здоровье нескольких сёл и деревень. И здесь почти три десятка таких же преданных профессии людей. Кто-то только пополнил ряды.

Их профессионализм проверяют привычными для них действиями. Фельдшер должен правильно обращаться с медикаментами, уметь осматривать беременных пациенток, проводить аускультацию, то есть прослушивание сердца плода, оказывать первую помощь при анафилактическом шоке. Фельдшер занимается и профилактикой. Сейчас особенно остро стоит проблема рака молочной железы.