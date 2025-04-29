Уфимские врачи спасли малыша с синдромом «ошпаренной кожи»

В Уфе врачи спасли малыша страдающего синдромом «ошпаренной кожи». У ребенка были высыпания по всему телу, которые затрагивали слизистые губ, ротовую полость и глаза. После обследования выяснилось, что это проявление буллезного эпидермального некролиза или синдрома Лайелла. Волдыри похожи на ожоги первой и второй степени, поэтому синдром получил такое название.