Уфимские врачи спасли малыша с синдромом «ошпаренной кожи»

В Уфе врачи спасли малыша страдающего синдромом «ошпаренной кожи». У ребенка были высыпания по всему телу, которые затрагивали слизистые губ, ротовую полость и глаза. После обследования выяснилось, что это проявление буллезного эпидермального некролиза или синдрома Лайелла. Волдыри похожи на ожоги первой и второй степени, поэтому синдром получил такое название.
Оказалось, во время приема лекарств по основному заболеванию, у ребенка повысилась температура, и мать дала ему жаропонижающее без консультации с врачом. Организм малыша не выдержал большой лекарственной нагрузки.
К счастью, медики РДКБ смогли подобрать специализированное лечение. Состояние мальчика улучшилось. Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, пораженные участки кожи практически зажили.
Фото: Минздрав РБ.